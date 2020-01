Gegen Außenspiegel gefahren und geflüchtet

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Montag zwischen 8.30 und 8.45 Uhr den grauen 1er-BMW eines 72-Jährigen. Das Auto war zum Unfallzeitpunkt in der Dr.-Wittmann-Straße parallel zum Gehweg geparkt. Der Unbekannte fuhr gegen den linken Außenspiegel, so dass ein Schaden von etwa 150 Euro entstand. Zeugen der Unfallflucht oder der Verursacher selbst werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/95200 mit der Polizei-Inspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen.