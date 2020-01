Gegen Anmache und Übergriffe

Am Samstag, 25. Januar, bietet die DJK-SC Neuses von 10 bis 13 Uhr einen gemischten Kurs für Selbstverteidigung an. Dafür wurde extra die Eggerbachhalle in Eggolsheim gemietet. Die Karatemeister des Deutschen Karate-Verbandes Thorsten Lehmann mit seinem Mentor Helmut Stadelmann unterrichten Verteidigung gegen Anmache, Übergriffe mit und ohne Gegenstände des Alltags. Frauen, Männer und Kinder aller Altersstufen können mitmachen. Anmeldung ist erbeten über E-Mail an karate@scneuses.de oder telefonisch unter 09194/796804. Weitere Informationen sind im Internet unter www.karatekampfkunst.de zu finden. red