Gefunden: Hund mit Stromgerät am Hals

Auf einer Wiese in Ostheim v. d. Rhön entdeckte eine Frau einen herrenlosen Hund, berichtet die Polizei Mellrichstadt. Die Dame nahm den Streuner in ihre Obhut und erschien mit ihm auf der Dienststelle. Bei Inaugenscheinnahme des Terriers stellten die Beamten ein verbotenes Stromgerät an seinem Halsband fest, welches umgehend entfernt wurde. Der Besitzer des Hundes konnte ermittelt werden, das Tier wurde anschließend an ihn übergeben. Allerdings erwartet ihn nun eine Anzeige nach dem Tierschutzgesetz. pol