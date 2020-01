Gefüllte Aschenbecher auf Tischen und Tresen

Am späten Freitagabend wurde aufgrund einer Beschwerde auf Bitten der Stadt Bad Kissingen zur Überwachung des Nichtraucherschutzgesetzes eine Kontrolle in einer Lokalität im Stadtbereich durchgeführt. Die Beamten stellten mehrere Verstöße fest. So waren im gesamten Innenbereich der Lokalität Aschenbecher aufgestellt und mehrere Personen rauchten in der Gastwirtschaft. Der Gastwirt wurde aufgefordert das Rauchen einstellen zu lassen und die Aschenbecher zu entfernen. Dieser Aufforderung kam er nach. Den Betreiber erwartet nun ein Bußgeld und eine Meldung an die Gewerbeaufsicht. pol