An den Donnerstagen 10. und 17. Oktober bietet das Tourismusbüro Pottenstein ab 14 Uhr eine geführte Wanderung rund ums Felsenstädtchen an. Die Gehzeit beträgt etwa drei Stunden, Treffpunkt ist vor dem Tourismusbüro am Rathaus. Als Wanderführer fungiert Johann Brendel, die Teilnahme ist kostenlos. red