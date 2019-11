Geführte Weinprobe mit dem Beaujolais Primeur

Das Städtepartnerschaftskomitee Le Perreux organisiert am Freitag, 22. November, ab 19.30 Uhr in Jacques' Wein-Depot in Forchheim eine Weinprobe. Bei einer geführten Verkostung gibt Agenturinhaberin Anja Barocha Informationen zur Region, den Winzern und Traditionen. Der Beajolais Primeur 2019 wird ausgeschenkt zusammen mit raffinierten Tartines als kulinarische Unterlage. Es gibt aber auch Wasser. Alle Freunde französischer Genüsse des Weines und solche, die es noch werden wollen, sind eingeladen. Die Veranstalter bitten um Anmeldung bis Mittwoch, 20. November, entweder unter Telefon 09191/6217888, per E-Mail an anja.barocha@jacques.de, oder persönlich in Jacques' Wein-Depot in der Äußeren Nürnberger Straße 14 in Forchheim. red