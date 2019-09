Geführte Wanderung zum "Waldbaden"

Im Rahmen einer geführten Wanderung bietet der Markt Gößweinstein am Donnerstag, 26. September, zum letzten Mal in diesem Jahr das "Waldbaden" an. Unter Leitung des Wanderführers Herbert Herlitz können sich Interessenten ohne Anmeldung ein eigenes Bild von dieser aktuell sehr gefragten Methode zur Entschleunigung machen. Der Unkostenbeitrag ist 5 Euro.

"Beim Waldbaden geht es nicht darum, eine gewisse Strecke in einer gewissen Zeit zurückzulegen, sondern darum, seine Sinne zu schärfen und die Hektik des Alltags hinter sich zu lassen", erklärt Herlitz. Wer sich Zeit nehme, um rechts und links des Weges zu schauen, sehe mehr als derjenige, der immer nur geradeaus blicke, betont der 57-Jährige. Die Tour in Gößweinstein startet - auch bei Regen - um 15 Uhr am "Haus des Gastes" in der Burgstraße 6 und führt über den Kreuzberg und die Fellner-Doline nach rund fünf Kilometern zurück zum Ausgangspunkt. "Mit dem Waldbaden möchten wir unseren Gästen und Einwohnern die Möglichkeit geben, diese neue Entspannungsmethode in unserer wunderschönen Landschaft kennenzulernen", erklärt die Leiterin der Tourist-Info, Christin Kellner. red