Der Kur- und Tourismus-Service bietet morgen, Samstag, um 13 Uhr eine geführte Wanderung an. Die Streckenlänge mit einem leichten Schwierigkeitsgrad beträgt etwa zwölf Kilometer. Die Wanderung unter fachlicher Leitung mit geselliger Einkehr verläuft von Schwabthal über Krögelhof, Naturlehrpfad, Teufelsloch, Stublang, Frauendorf und wieder zurück nach Schwabthal. Treffpunkt ist am Gasthof "Zum Löwen" in Schwabthal. red