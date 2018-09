Geführte Wanderung zum Tag des Geotops

Zum Tag des Geotops 2018 bietet der Bund Naturschutz in Bayern eine geführte Wanderung zum "Basaltbruch am Lindenstumpf" in der Rhön ein. Der Basaltbruch wurde vom Bayerischen Landesamt für Umwelt in die Liste der 100 schönsten Geotope Bayerns aufgenommen. Die Wanderung führt nicht nur zum herausgewitterten Zentrum eines ehemaligen Vulkans, sondern bietet auch Einblicke in die Geologie rund um Schondra. Ingo Queck vom Bund Naturschutz: "Die Teilnehmer werden vieles erfahren über dieses Geotop, das als eines der schönsten in Bayern gilt. Aber auch zum Rohstoff Basalt, der hier abgebaut wurde." Der Treffpunkt für Groß und Klein ist am Sonntag, 16. September, um 14 Uhr in der Ortsmitte von Schondra. Die Wanderung dauert ca. zwei Stunden und ist kostenfrei. bto