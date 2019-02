Der Rhönklub-Zweigverein Burkardroth und der Tourist- und Heimatverbund Markt Burkardroth organisieren am Faschingsdienstag, 5.März, eine geführte Wanderung nach Frauenroth ins Gasthaus "Zum Löwen". Treffpunkt ist um 16 Uhr am Marktplatz in Burkardroth. Um 18 Uhr beginnt das Fischessen. Anmeldungen sind bis 1. März bei Elmar Brehm, Tel.: 09734/7786 oder per WhatsApp 0160/ 551 99 10 möglich. Auch wer mit dem Auto fährt, sollte sich in Frauenroth (Tel.: 09734/5822) anmelden. Bereits ab 15 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen. sek