Am Donnerstag, 27. Juni, bietet das Tourismusbüro Pottenstein ab 14 Uhr eine geführte Wanderung rund ums Felsenstädtchen an. Die Gehzeit beträgt etwa drei Stunden, Treffpunkt ist vor dem Tourismusbüro am Rathaus. Als Wanderführer fungiert Johann Brendel, die Teilnahme ist kostenfrei. Die Wanderroute legt der Wanderführer beim Treffpunkt fest. red