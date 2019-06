Geführte Wanderung im Steigerwald

Am morgigen Mittwoch, 19. Juni, lädt der Bund Naturschutz zur geführten Wanderung "Alte Wälder im Winkelhofer Forst und Biberbiotop" im Steigerwald. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr das Rathaus in Ebrach. Zum Abschluss besuchen die Teilnehmer das Biberbiotop an der Mittleren Ebrach. Veranstalter ist der Bund Naturschutz Bamberg in Kooperation mit dem Freundeskreis Nationalpark Steigerwald im Rahmen von BayernTourNatur. Die Veranstaltung ist kostenlos, Nähere Infos beim Freundeskreis Nationalpark Steigerwald, Telefon 09553/989042 oder 0151/51797673. red