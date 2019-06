"In der Rhön unterwegs" heißt es am Sonntag, 9. Juni, bei einer Wanderung zu einer Obstwiese, die besonders für Familien mit Kindern geeignet ist. Dabei wird das Leben unter, zwischen und in den Bäumen untersucht. Treffpunkt zur Wanderung ist um 16 Uhr an der ehemaligen Schule in Unterelsbach. Anmeldungen nimmt das Biosphärenzentrum Haus der Langen Rhön, Tel. 09774/910 260, entgegen. sek