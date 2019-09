Geführte Tour mit Hans Blinzler

Die Tourist-Information Oberes Rodachtal hat mit den Forstämtern und dem AELF geführte Wanderungen ausgearbeitet, bei denen die Teilnehmer zum Beispiel über den Waldumbau oder die Ködeltalsperre mehr erfahren können. Treffpunkt für die Wanderung "Hubertushöhe und Ködel" mit Hans Blinzler ist am Samstag, 14. September, um 14 Uhr am Parkplatz an der Hubertushöhe. Die Wanderung dauert etwa zweieinhalb Stunden. Um Anmeldung unter der Telefonnummer 09262/1538 oder der Rufnummer 0175/3789750 wird gebeten. red