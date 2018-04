Geführte Radtour für sportliche Fahrer

Eine geführte Radtour der Tourist-Information Ebermannstadt, mit einer Länge von 130 Kilometern und etwa 800 Höhenmetern, führt am Sonntag, 22. April, über Hiltpoltstein, Schnaittach und Ottensoos nach Hersbruck.

Es geht zum Badesee nach Happurg, durch das Pegnitztal bis Rupprechtstegen und Velden. Der Rückweg wird über Betzenstein nach Ebermannstadt genommen.



Nicht für E-Bikes geeignete Tour

Die Abfahrt ist um 8 Uhr am Bahnhof in Ebermannstadt. Die Rückkunft ist gegen 18 Uhr vorgesehen. Die Tour ist nicht für E-Bikes geeignet. Voraussetzung ist ein Trekking- oder Mountainbike und die entsprechende Ausrüstung einschließlich Helm. Unterwegs ist eine Einkehr vorgesehen. red