Am Freitag, 2. August, wird um 13 Uhr eine geführte Rad- und Mountainbiketour ins Staffelsteiner Umland mit Einkehr angeboten. Die Länge der Tourenstrecke mit einem mittleren Schwierigkeitsgrad beträgt etwa 20 Kilometer. Die Route verläuft von Bad Staffelstein nach Pferdsfeld, Dittersbrunn, Handthal, zur Küpser Linde, nach Frauendorf und wieder zurück nach Pferdsfeld und Bad Staffelstein. Die Strecke beinhaltet etwa 300 Höhenmeter und ist für geübte Radler geeignet, entsprechende Ausrüstung ist erforderlich. Für Inhaber einer Gästekarte ist die Teilnahme kostenlos. Treffpunkt ist am Stadtturm in der Bamberger Straße 25. red