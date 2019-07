Am Samstag, 6. Juli, bietet der Kur- und Tourismus-Service eine geführte Keltenwanderung mit dem Titel "Keltenweg C - Von der City in die Mainauen" an. Die Länge der Strecke beträgt etwa 15 Kilometer. Die Leitung hat Anton Köcheler. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Parkplatz der Adam-Riese-Halle in der St.-Georg-Straße 12. red