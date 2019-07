Die Touristinformation veranstaltet am Sonntag, 21. Juli, eine E-Bike-Tour durch die Fränkische Schweiz. Die Strecke verläuft auf circa 45 Kilometern; durch den Elektroantrieb sind auch die Steigungen gut zu bewältigen. Mittags ist eine Einkehr geplant. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Pension "Mühle", Talstraße 10 in Egloffstein. red