Die Touristinformation Egloffstein veranstaltet am Freitag, 21. Juni, eine geführte E-Bike-Tour durch die Fränkische Schweiz. Die Strecke beträgt 40 bis 45 Kilometer. Eine Mittagseinkehr ist geplant. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Pension "Mühle" in der Talsstraße 10 in Egloffstein. Anmeldungen sind erbeten. Diese nimmt Michael Wirth unter Telefon 09197/1544 entgegen. E-Bikes können auch ausgeliehen werden. red