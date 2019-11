Gefühlsstarker Tanz

Das Russische Ballettfestival Moskau präsentiert am Mittwoch, 27. November, das Ballett "Schwanensee". Das Märchen rund um den Prinzen, der sich in Odette verliebt, findet ab 19.30 Uhr im Kurtheater statt. Die Musik von Pjotr Iljitsch Tschaikowsky vereinigt sich mit dem gefühlsstarken Tanz zu einer eigenen Sprache. Tickets gibt es in der Tourist-Info Arkadenbau, Tel.: 0971/8048-444 und E-Mail (kissingen-ticket@badkissingen.de). Foto: Arnaud Stephenson