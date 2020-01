Gefühle und Bedürfnisse deutlich ausdrücken

In einem Workshop der Volkshochschule am Samstag, 8. Februar, können Teilnehmer erfahren, wie sie sowohl die eigenen Gefühle und Bedürfnisse klar und ehrlich ausdrücken können, als auch wie sie denen anderer Menschen einfühlsam begegnen. Weiterhin gibt die Dozentin eine Einführung in das Vier-Schritte-Modell der Gewaltfreien Kommunikation von Marschall B. Rosenberg. Beginn der Veranstaltung ist um 10 Uhr in der Löwenstraße 15. Um Anmeldung unter der Telefonnummer 09561/88250 oder auf www.vhs-coburg.de wird gebeten. red