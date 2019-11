Geflügelzüchter zeigen ihre schönsten Tiere

Bei der diesjährigen mittelfränkischen Bezirksschau der Geflügelzüchter werden mehr als 1000 Rassetiere aus ganz Mittelfranken (Puten, Gänse, Enten, Hühner, Zwerghühner und Tauben) gezeigt. Veranstaltungsort ist die Geflügelhalle in Rezelsdorf. Geöffnet ist am Samstag, 16. November, von 10 bis 17 Uhr sowie am Sonntag, 17. November, von 9 bis 16 Uhr. Die Eröffnungsfeier durch Ehrengäste erfolgt am Samstag um 14 Uhr. red