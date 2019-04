Geflügelzuchtverein lädt zur Kükenschau

Der Geflügelzuchtverein Ibind und Umgebung lädt am Wochenende, 6. und 7. April, zur Kükenschau unter dem Titel "Vom Ei ... zum Küken" nach Hofheim ein. Die Ausstellungshalle des Geflügelzuchtvereins ist am Samstag, 6. April, von 10 bis 15 Uhr und am Sonntag, 7. April, von 9 bis 15 Uhr für die Besucher geöffnet. Am Samstagvormittag bieten die Veranstalter eine Kräuterführung mit entsprechenden Tipps für die Zubereitung und Verwendung dieser Kräuter an. Am Sonntag findet ein Kuschelhasenwettbewerb statt. Die Preisvergabe dafür ist gegen 10 Uhr vorgesehen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.gzv-Ibind.de oder unter Telefonnummer 09523/6886. red