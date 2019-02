Die Tierhaltungsschule Triesdorf veranstaltet am Dienstag, 19. Februar, von 9 bis 16 Uhr für Geflügelhalter einen Kurs zum Thema "Geflügelwurst für den Eigenbedarf herstellen". Die Teilnehmer lernen die rechtlichen und gesetzlichen Grundlagen sowie verschiedene Verfahren der Wurstherstellung. In der Praxis werden mehrere Sorten Geflügelwurst hergestellt und es findet eine kleine Verkostung der hergestellten Wurst statt. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine schriftliche Anmeldung bis Dienstag, 12. Februar, über www.triesdorf.de unter "Bildung & Veranstaltungen" erforderlich. Weitere Informationen sind auch per E-Mail an ths@triesdorf.de oder unter der Telefonnummer 09826/18-3002 erhältlich. red