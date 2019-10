Die Kreisgruppe Kulmbach des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) lädt alle Interessierten zu dem Vortrag "Gefiederte Kostbarkeiten - unsere bedrohte Vogelwelt im Rotmaintal" ein. Er findet am Mittwoch, 16. Oktober, in der Gastwirtschaft "Zur Weinbrücke" in Burghaig statt. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Die Referenten Janina Klug und Frank Schneider nehmen die Zuhörer mit auf einen Spaziergang durch das Kulmbacher Rotmaintal, um dort der erstaunlichen Vielfalt an seltenen und wunderschönen Vögeln auf die Spur zu kommen.

Sie sprechen sozusagen eine Einladung zum Besuch einer vielfach unbekannten Welt direkt vor unserer Haustür aus. Der Eintritt ist frei. red