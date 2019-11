Am Freitag läutet Hubert Forscht mit seiner Lesung "Wir sind Gefangene im Festzelt des Lebens" die letzte Runde der Kirchehrenbacher Kulturwochen ein. Der Forchheimer Kulturpreisträger nimmt sein Publikum auf prosaische Art und Weise mit ins "Festzelt des Lebens" - dessen Ausgänge aber versperrt sind. Und dann wird auch noch die ganze Zeit Schlagermusik gespielt, die einem auf Dauer den letzten Nerv raubt. Was also tun, um in dieser Gefangenschaft nicht wahnsinnig zu werden? Termin: Freitag, 22. November, im Gasthaus Sponsel, Einlass: 18 Uhr, Beginn: 19.30 Uhr, Eintritt: 16,50 Euro, Reservierungen unter Telefon 09191/94448. red