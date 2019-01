Gefahren trotz Verbot

Eine Streife der Verkehrspolizei Bayreuth kontrollierte in der Nacht zum Dienstag einen 44-Jährigen am Autohof Himmelkron, der mit seinem Kleintransporter auf der A 9 in Richtung Süden unterwegs war. Bei der Überprüfung des Italieners stellte sich heraus, dass ein Fahrverbot gegen ihn besteht. Er war bereits vor längerem in Deutschland unter Drogeneinfluss gefahren, hatte aber seinen Führerschein trotz Aufforderung nicht abgegeben. Die Beamten beendeten seine Fahrt und stellten seinen Führerschein sicher. pol