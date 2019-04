Gefahren atomaren Bewaffnung

Der 11. April 1945 ist der Tag der Kapitulation Coburgs. Was Krieg anrichtet, konnte damals jeder spüren. In Erinnerung an diesen Tag macht eine Veranstaltung des Evangelischen Bildungswerks und der Katholischen Erwachsenenbildung am Vorabend zum Thema "Atomwaffenfrei: Jetzt! Zwei Minuten vor zwölf! Zeit für zivilen Ungehorsam!" aufmerksam auf die Gefahren atomarer Bewaffnung. Die Referenten Brigitte Janus und Joachim Schneider von "pax christi" berichten, wie mit gewaltfreiem Widerstand die Abrüstung und Ächtung von Atomwaffen beschleunigt werden kann. Der Stadtheimatpfleger Hubertus Habel wird einleitend die Erinnerung an das Kriegsende vergegenwärtigen. Beginn der Veranstaltung ist am Mittwoch, 10. April, um 19.30 Uhr im Haus Contakt (Untere Realschulstraße). red