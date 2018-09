Bamberg 18.09.2018

Medizin

Gefäßtag am Klinikum

Am Samstag, 29. September, findet der 13. Bamberger Gefäßtag im Klinikum am Bruderwald statt. An diesem Tag können sich Patienten und Interessierte von 9.30 bis 12 Uhr über Themen wie Schaufensterkran...