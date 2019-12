Gefängnis der Burg Streitberg

Das europäische Leaderprojekt "Lochgefängnis der Burg Streitberg" ist inzwischen in seiner wissenschaftlichen Bearbeitung vor dem Abschluss. Dabei hat die Geschichte zur Erscheinungsform und zum baulichen Aussehen der Burg erhebliche Erweiterungen erfahren. Um diese spektakulären Ergebnisse zu präsentieren, findet am Montag, 9. Dezember, um 19 Uhr im Bürgerhaus Streitberg eine Informationsveranstaltung des Kulturamtes des Landkreises Forchheim in Kooperation mit dem Fränkische-Schweiz-Verein Streitberg mit Präsentation für die Öffentlichkeit statt. Der Eintritt ist frei.

Zur Schließung der bestehenden burgenkundlichen Lücke wurde ein Laserscanning aus der Luft durchgeführt und anschließend eine wissenschaftliche Datenauswertung vorgenommen. Diese moderne Methode ergibt überraschende Einblicke in das Aussehen einer der bedeutendsten historischen Wehranlagen der Fränkischen Schweiz. red