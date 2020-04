Gefälschte E-Mails im Umlauf

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) warnt vor einer betrügerischen E-Mail. Die Absender wollen an persönliche Kundendaten gelangen. Aktuell erhielten Arbeitgeber und Unternehmen bundesweit unseriöse E-Mails, die unter der Mailadresse kurzarbeitergeld@arbeitsagentur-service.de versandt würden, heißt es in einer Pressemitteilung der Behörde.

In der E-Mail werde der Arbeitgeber unter anderem aufgefordert, konkrete Angaben zur Person, zum Unternehmen und zu den Beschäftigten zu machen, um Kurzarbeitergeld zu erhalten. Im Absender sei keine Telefonnummer für Rückfragen angegeben. "Arbeitgeber sollen auf keinen Fall auf die E-Mail antworten, sondern diese umgehend löschen", so die Bundesagentur. Arbeitgeber würden niemals per E-Mail aufgefordert, Kurzarbeitergeld zu beantragen.

Informationen zur Beantragung von Kurzarbeitergeld erhalten Betriebe telefonisch unter der zentralen gebührenfreien Hotline 0800/4555520. "Kurzarbeitergeld kann nur über eine Anzeige zum Arbeitsausfall durch den Arbeitgeber erfolgen. Arbeitgeber können Kurzarbeitergeld telefonisch oder online anzeigen", so die Bundesbehörde. Der Vordruck zur Anzeige und alle Informationen zum Kurzarbeitergeld fänden Interessierte unter www.arbeitsagentur.de/m/corona-kurzarbeit/. red