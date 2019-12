Gefährliches Manöver: Sattelzug ausgebremst

Ein Autofahrer muss sich wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten. Er fuhr am Donnerstagabend mit seinem Auto auf der A 9 zwischen den Anschlussstellen Schnaittach und Hormersdorf hinter einem Sattelzug her, der sich gerade auf der linken Fahrspur befand, um ein anderes Fahrzeug zu überholen. Anscheinend regte ihn dieser Umstand so auf, dass er nach dem Überholvorgang vor dem Sattelzug einscherte und diesen stark ausbremste. Obwohl der Sattelzug mit einem Notbremsassistenten ausgestattet war, konnte der Fahrer einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Bei diesem gefährlichen Manöver wurde keiner der Beteiligten verletzt.