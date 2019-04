Gefährliches Lagerfeuer im Wald

Nur dank des schnellen Handelns eines 17-jährigen Anwohners und der zügigen Alarmierung der Feuerwehr konnte ein Flächenbrand am Main verhindert werden. Eine noch unbekannte Personengruppe hatte am Mittwochabend mitten in einem Waldstück ein Lagerfeuer entfacht. Als sich die Gruppe von der Brandstelle entfernte und das Feuer unbeaufsichtigt ließ, griffen die Flammen auf einen nahegelegenen Baumstumpf über. Der junge Mainleuser, der gerade auf dem Nachhauseweg war, erkannte die gefährliche Situation und setzte einen Notruf ab.

Die eintreffende Feuerwehr aus Mainleus konnte ein weiteres Ausbreiten der Flammen gerade noch verhindern. Ein Sachschaden entstand glücklicherweise nicht. Die Polizei Kulmbach ermittelt nun wegen des "Herbeiführens einer Brandgefahr" und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 09221/ 6090. pol