Gefährlicher Reifenplatzer

Ihre Urlaubsfahrt hatte sich am Gründonnerstagnachmittag eine Familie aus Sachsen sicherlich ganz anders vorgestellt. Als sie mit einem Wohnwagengespann gerade den Würgauer Hang passiert hatten, platzte ein Reifen am Wohnanhänger und brachte das gesamte Gespann ins Schleudern. Mitten auf der Autobahn blieb es liegen, so dass fast die ganze Autobahn bei Scheßlitz blockiert war. Während die Frau leicht verletzt wurde, wurden die vier Kinder vorsichtshalber ins Krankenhaus zur Untersuchung gebracht. Der Gesamtschaden liegt bei über 21 000 Euro. pol