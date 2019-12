Gefährliche Wetterlage

Überfrierende Nässe wurde wurde am Donnerstagvormittag einem 46-jährigen Neustadter zum Verhängnis, teilt die Polizeiinspektion Neustadt mit. Er war mit seinem Fiat auf der Kreisstraße CO 11 von Kleingarnstadt in Richtung Sonnefeld unterwegs. In der Senke bei Bieberbach kam er ins Rutschen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er fuhr auf die rechte Leitplanke auf und wurde dadurch nach rechts katapultiert. Der Fiat überschlug sich mehrfach und blieb in einem etwa zehn Meter tiefer liegenden Graben zum Stehen. Der Fahrer wurde dabei verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Fiat wurde total zerstört.

Eine 18-jährige Frau aus dem Landkreis Sonneberg fuhr mit ihrem VW Golf in einiger Entfernung hinter dem Fiat. Sie sah den Unfall und wollte ihren Wagen abbremsen. Dabei geriet auch sie ins Schleudern und prallte nacheinander gegen die rechte und linke Leitplanke. Sie erlitt dabei ebenfalls leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte auch sie ins Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt hier rund 1500 Euro.

Ein 36-jähriger Rödentaler war am Donnerstagvormittag mit seinem Mofa von Gnailes in Richtung Unterwohlsbach unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr an der Staatsstraße 2206 überholte ihn ein 31-jähriger Sonneberger mit seinem Seat Leon. Von hinten näherte sich zur gleichen Zeit noch eine 42-jährige Rödentalerin mit ihrem VW Sharan. Sie war für die Situation deutlich zu schnell unterwegs, berichtet die Polizei. Beim Abbremsen kam sie infolge der herrschenden Glätte ins Rutschen. Sie schlitterte mit ihrem Fahrzeug zwischen dem Mofa und dem Seat hindurch und stieß dabei mit ihrem Wagen gegen den Seat. Die Unfallbeteiligten hatten viel Glück, niemand wurde verletzt. Der Sachschaden beträgt rund 15 000 Euro.

Einen weiteren Verkehrsunfall meldet die Polizeiinspektion Neustadt, der allerdings eine andere Ursache hatte: Alkoholkonsum vor der Fahrt. Am frühen Donnerstagabend war ein 35-jähriger Mann mit einem Geländewagen auf der B 303 von Coburg kommend in Richtung Kronach unterwegs. Auf Höhe von Weidhausen wollte er nach links auf die Staatsstraße 2191 abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Kleintransporter, der in Richtung Coburg unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die eingesetzten Polizisten Alkoholgeruch bei dem Geländewagenfahrer. Ein Atemalkoholtest ergab 0,56 Promille. Ihn erwartet eine Anzeige. red