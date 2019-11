Gefährliche Stoffe im Wald abgelagert

An der Verbindungsstraße zwischen Eckenhaid und Herpersdorf (Kreis Erlangen-Höchstadt) ist gefährlicher Unrat abgelagert worden. Bei dem Unrat handelt es sich um Welldachplatten. Sie wurden kurz außerhalb von Eckenhaid in einem Waldstück entsorgt. Da in diesen Welldachplatten oftmals gesundheitsschädlicher Asbest verarbeitet wurde, handelt es sich um gefährlichen Sonderabfall. Hinweise auf die Umweltsünder nimmt die Polizei Erlangen-Land unter Telefon 09131/760-514 entgegen.