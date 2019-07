Gefährliche Ladung

Auf dem Weg von Nordrhein-Westfalen in die Türkei ist am Dienstag um 9.45 Uhr auf der A 3 kurz vor Höchstadt-Nord ein Lkw von Beamten der Gefahrgutgruppe der Verkehrspolizei Erlangen einer eingehenden Überprüfung unterzogen worden. Bei der Ladung wurde festgestellt, dass nicht nur normales Stückgut auf dem Auflieger war, sondern auch Kaliumhydroxidlösung. Diese ist unter anderem stark ätzend und als Gefahrgut eingestuft. Die vorgeschriebene orangefarbene Warntafel am Sattelauflieger war nicht aufgeklappt. Das würde bei einem Einsatz für die Rettungskräfte bedeuten, dass sie keinen Hinweis auf das Gefahrgut bekommen und ihr Vorgehen nicht darauf einstellen können, heißt es im Pressebericht der Polizei.

Bescheinigung war gefälscht

Der Fahrer muss für solche Transporte extra geschult sein und darüber bei Kontrollen eine Bescheinigung vorlegen. Der 23-jährige Fahrer zeigte diese sogenannte ADR-Bescheinigung auch vor. Eine eingehende Überprüfung führte aber zum Ergebnis, dass es sich um eine Fälschung handelt. Gegen den Fahrer und seinen Arbeitgeber wurden Ermittlungen wegen Urkundenfälschung und verschiedener Verstöße gegen das Gefahrgutbeförderungsgesetz eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, bis ein ausgebildeter Fahrer den Transport übernahm und dieser ordnungsgemäß gekennzeichnet wurde. pol