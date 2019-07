Gefährdeter Forscher kommt nach Bamberg

Ein gefährdeter Wissenschaftler aus Simbabwe wird ab August für zwei Jahre an der Universität Bamberg forschen. Das hat die Alexander-von-Humboldt-Stiftung mitgeteilt. Sie ermöglicht den Forschungsaufenthalt über die Philipp-Schwartz-Initiative, die ausgewählte Personen mit jeweils bis zu 84 000 Euro unterstützt. Durch dieses Forschungsstipendium können deutsche Hochschulen Wissenschaftler aus dem Ausland aufnehmen, die vor Krieg oder Verfolgung fliehen. Die Initiative hat sich nun zum dritten Mal für die Universität Bamberg als Gastgeber entschieden, berichtet die Pressestelle der Hochschule.

Deutschlandweit wurden 28 Gasteinrichtungen ausgewählt, die überzeugende Konzepte zur persönlichen und wissenschaftlichen Einbindung der Gefährdeten vorlegen konnten. 56 Hochschulen und Forschungseinrichtungen hatten sich für die Förderung beworben. Die insgesamt 38 Stipendiaten stammen vor allem aus der Türkei und Syrien.

Die Philipp-Schwartz-Initiative wurde von der Alexander-von-Humboldt-Stiftung und dem Auswärtigen Amt 2016 ins Leben gerufen. Mittlerweile steht fest, dass sie dauerhaft vom Auswärtigen Amt finanziert wird. Ferner sind auch Stiftungen im In- und Ausland an der Finanzierung der Initiative beteiligt. Jährlich können so bis zu 50 Philipp-Schwartz-Stipendien gefördert werden. red