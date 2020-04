Geerntet werden muss in der Saison

Bereits seit 1835 bewirtschaftet die Familie Kreß ihren Hof in Münchaurach. Es ist ein reiner Familienbetrieb, in dem alle Generationen mit anpacken. Der Agrarbetriebswirt und Landwirtschaftsmeister Konrad Kreß organisiert die Verkaufsstände, managt die Logistik und ist für die Spargelaufbereitung und das Folientemperaturmanagement zuständig. Seine Frau Gerlinde Kreß, eine gelernte Steuerfachgehilfin und Meisterin der ländlichen Hauswirtschaft, führt das Büro und kümmert sich um alle formalen Angelegenheiten. Während Vater Adolf vor allem in der Außenwirtschaft tätig ist, findet man Mutter Gunda im Hofladen an der Verkaufstheke. Auch die jüngste Generation der Familie Kreß, die Töchter Linda und Katharina sowie Sohn Martin, packt mit an.

Spargelstechen ist immer noch nach wie vor Handarbeit. Hier hilft die ganze Familie zusammen. Wie sieht es aber nun in der momentanen Corona-Lage aus? Gibt es genügend Helfer? Kreß, der jetzt auch Studenten im Einsatz hat, gab dazu Auskunft:

FT: Wie kamen Sie auf die studentischen Helfer oder kamen die auf Sie zu?

Konrad Kreß: Die meldeten sich per E-Mail oder per Telefon.

Wie viele Helfer sind es im Moment?

Wir haben 14 rumänische Saisonarbeitskräfte, vier deutsche Frauen in der Aufbereitung, die Familie und etwa 14 Leute im Verkauf, neu darunter sind auch Studentenen.

Haben die jungen Leute Erfahrung oder welche Erfahrung müssen sie mitbringen?

Sie haben keine Erfahrung. Wir schulen und lernen alle an.

Welche Aufgaben haben die Helfer? Sie müssen verkaufen, sortieren und die Schälmaschine bedienen.

Was wird momentan geerntet und wie lange dauert die Ernte?

Der Spargel wird bis Ende Juni geerntet und ab Mai sind die Erdbeeren dran.

Woher kommen die Erntehelfer?

Sie kommen aus Rumänien für die Ernte und Aufbereitung, aus Deutschland für den Verkauf. Bekommen die Helfer einen Lohn oder machen die das ehrenamtlich?

Sie werden alle entlohnt. Brauchen Sie noch mehr Helfer?

Im Moment haben wir genug. Wir haben eine ganze Reihe von Telefonnummern von Leuten, die gerne bei uns arbeiten würden.

Ronja von Glatz ist zurzeit in der Ausbildung zur PTA in Würzburg. Das dient ihr als Vorbereitung zum Pharmazie-Studium. Aber im Moment ist sie zu Hause in Bubenreuth. Nun versucht sich die 20-Jährige als Verkäuferin an einem Spargelstand in Buckenhof.

Wie kamen Sie zu diesem Einsatz?

Ronja von Glatz: Meine Oma erzählte mir, dass am Spargelstand helfende Hände gut gebraucht würden.

Was ist Ihr Motiv? In der momentanen Situation ist die Arbeit eine willkommene Abwechslung.

Macht die Arbeit Spaß?

Diese Arbeit ist recht entspannend, da sie einfach ist und man zwischen den Kunden meist noch etwas Zeit hat. Ich nutze dann die Zeit zum Zusammenfassen meines Lernstoffes auf Karteikarten. Ein Gespräch mit netten Kunden ist auch schön.

Ist es anstrengend gegenüber der normalen "Kopfarbeit"?

Eigentlich ist es gar nicht anstrengend.

Würden Sie so einen Helferjob weiter empfehlen?

Ich würde so einen Job an Leute weiter empfehlen, die viel freie Zeit haben und eine Beschäftigung suchen, bei der man nebenbei auch etwas verdienen kann. Die Fragen stellte Johanna Blum