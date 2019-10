Geduldsprobe für Autofahrer beendet

Freitag, 9 Uhr ging im Hirschaider Osten die Geduldsprobe für die Auto- und Lastwagenfahrer zu Ende: Der Kreisverkehr zwischen Autobahn und Maximilianstraße wurde für den Verkehr freigegeben. Die werktäglich bis zu 15 000 Fahrzeuge, davon circa 850 Brummis, müssen nun nicht mehr im Zickzack durch Hirschaid umgelenkt werden. Sie können auf der Achse B 505 - Gewerbegebiet - Autobahn wieder die kürzeste Passage nehmen.

Bürgermeister Klaus Homann (CSU) freute sich über den Abschluss der einjährigen Baumaßnahme an der Kreisstraße zwischen Hirschaid und der Ortsmitte von Seigendorf. Die Gemeinde selbst musste nur etwa 150 000 Euro für die Anbindung von Gemeindestraßen beisteuern. Sie erhielt dazu 65 Prozent Zuschuss, ebenso wie der Landkreis, der den Löwenanteil zu tragen hat. Landrat Johann Kalb (CSU) bezifferte die Gesamtkosten mit vier Millionen Euro. Der Landkreis musste davon 1,5 Millionen Euro selbst tragen, laut Kalb die bisher zweitteuerste Maßnahme im Kreisstraßenbau. Nach der Anpassung des vor 30 Jahren entstandenen Verkehrskreisels an die heutigen Anforderungen, die Verstärkung und Verbreiterung der Fahrbahnen, die Anlegung von Linksabbiegestreifen und Schutzplanken, Rad- und Fußwegen sowie die Erneuerung der Straßenoberflächen-Entwässerung, hofft Kalb, die Kreisstraße an den Staat loszuwerden. Von der Verkehrsbelastung und -bedeutung her sei sie ganz klar eine Staatsstraße.

Kalb und Homann dankten den von den Einschränkungen betroffenen Unternehmen für ihr Verständnis. Insbesondere die Tankstelle litt unter Umsatzeinbußen. Es habe aber so gut wie keine Beschwerden aus der Bevölkerung gegeben, bemerkte der Landrat. Fachbereichsleiter Michael Dotterweich vom Landratsamt wurde besonders gelobt für die sorgfältige Vorplanung und das reibungslose Zeitmanagement. So konnten die aufwendigen Straßenbauarbeiten weitestgehend ohne Vollsperrung ablaufen.

Dass hier "Großartiges geleistet" wurde, bestätigt Baurat Ralf Hauenstein von der Regierung von Oberfranken. Er verwies darauf, dass sich der Staat mit 2,18 Millionen Euro an der etwa zwei Kilometer langen Ausbaustrecke beteiligte. Wie Homann und Kalb wünschte auch Regierungsrat Hauenstein allen Benutzern des Straßenzugs unfallfreie, gute Fahrt. Alsdann: Sperrband durchschnitten und "freie Fahrt" gegeben. Es müssen nur noch ein paar Restarbeiten am Begleitgrün etc. durchgeführt werden, was aber nicht mehr zu Verkehrsbehinderungen führen soll.