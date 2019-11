Geduldige Adoptivfamilien gesucht

Elsa, Elvira, Emmi und Elly sind Hauskatzen, die im Juni geboren wurden, sich im Tierheim befinden und erfahrene Adoptivfamilien suchen. Die kleinen Stubentiger, grau getigert und grau-weiß, sind noch ziemlich scheu, haben in den letzten Wochen aber große Fortschritte gemacht. Wenn man langsam auf sie zugeht, lassen sie sich sogar schon streicheln und haben durchaus das Potenzial, einmal Schmusekatzen zu werden. Dafür sucht der Tierschutzverein Menschen mit viel Geduld, Verständnis und Liebe, die bereit sind, eine Katze so anzunehmen, wie sie ist, und die anfangs nicht zu hohe Ansprüche stellen. Für Kinder sind sie daher keine Spielgefährten. Ideal wäre es, wenn im neuen Zuhause bereits eine freundliche Katze leben würde. Welche erfahrenen Katzenmamis und -papis möchten sich der Herausforderung stellen? Interessierte wenden sich an den Tierschutzverein Kronach, Ottenhof 2, Telefon 09261/20111, E-Mail tsvkc@gmx.de, tierheim-kronach.de. Foto: Tierschutzverein