Sandberg vor 18 Stunden

Gedreht, überschlagen und ab in den Graben

Von Burkardroth in Richtung Langenleiten war am Montag, 8 Uhr, ein 23-jähriger Mann mit seinem Auto unterwegs. Kurz nach der Abzweigung Bischofsheim/Waldberg verlor er möglicherweise aufgrund nicht an...