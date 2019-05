Gedränge oben wie unten

Etliche Fragen sind an diesem Wochenende in den Fußball-Kreisklassen zu klären. Etwa die, ob der FV Mistelfeld noch gewinnen kann oder ob der FC Altenkunstadt/Woffendorf sowie der FC Baiersdorf ihre Stellung im Aufstiegsrennen mit Erfolgen untermauern.

Kreisklasse 1 Coburg

SG Burgkunst./Roth-M. -

TSV Dörfles-Esbach

Ein weiterer Anlauf für den bereits feststehenden Absteiger aus Burgkunstadt, den zweiten Saisonsieg einzufahren. Viel Hoffnung hegt aber auch das Schlusslicht nicht mehr. Zu Gast am Samstag (16 Uhr) ist der Zehnte TSV Dörfles-Esbach.

FC Michelau -

SC Sylv. Ebersdorf II

Im Lager des FC Michelau (12.) geht keiner mehr von dem Worst-Case-Szenario, dem direkten Wiederabstieg aus. Dazu gibt bei drei verbleibenden Aufgaben sowie acht Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz auch wenig Anlass. Etwas gutzumachen gegen die "Zweite" aus Ebersdorf (9.) hat der FCM noch aus der Hinrunde: Dort sah es lange Zeit nach einem Sieg für "Blau-Weiß" aus, am Ende stand jedoch ein 4:4 zu Buche.

SV Meilschnitz - FC Schwürbitz

Große Moral beweist derzeit der SV Meilschnitz (13.), der sich mit drei Siegen in Folge bei 13:0 Toren aus der Abstiegszone katapultierte. Gegen den FC Schwürbitz (5.), der sich zuletzt wieder etwas berappelte, aber aufgrund von personellen Engpässen immer wieder zu kämpfen hat, peilt Meilschnitz den nächsten Sieg an.

Kreisklasse 2 Lichtenfels

TSV Staffelstein II -

FV Mistelfeld

Obwohl der TSV Staffelstein II (12.) selbst seit fünf Spielen ohne dreifachen Punktgewinn ist, reicht es am Ende wohl für den direkten Ligaverbleib. Was auch daran liegt, dass die Teams aus dem Souterrain viele Gelegenheiten ungenutzt ließen. Gegen den Vorletzten FV Mistelfeld, der zumindest Willen zeigt, aber mit drei Unentschieden in Folge auch nicht vom Fleck kommt, wollen die Staffelsteiner auf ihrem Kunstrasenplatz an der Oberauer Straße einen Heimsieg einfahren.

SpVgg Obersdorf - TSV Küps Große Chance für die SpVgg Obersdorf (14.): Leichter als gegen den TSV Küps (10.), der zwar jüngst Spitzenreiter Theisenort stürzte (2:0), aber bisher ein 2019 zum Vergessen spielt, werden Punkte für Obersdorf in den restlichen Spielen nicht mehr möglich sein. Hierfür muss auch Spielertrainer Steffen Hönninger (zuletzt zweimal torlos) zurück in die Spur finden.

FC Altenkunst./Woffend. -

FC Kronach

Auf dem Sportgelände in Woffendorf treffen die zwei auffälligsten Offensivabteilungen der Vorwochen aufeinander. Der FC Kronach (5.) erzielte 15 Tore in drei Partien, der FC Altenkunstadt/Woffendorf (2.) war zwölfmal erfolgreich - kassierte in vier Spielen aber kein einziges Gegentor (Kronach 5).

SV Bor. Siedl. Lichtenfels-

FC Fortuna Roth

Siedlung Lichtenfels (6.) lag lange in der Spitzengruppe, spielt aber trotz des Rückfalls auf Rang 6 eine formidable Saison. Anders sieht's beim FC Fortuna Roth (13.) aus, der nur zwei Zähler vor dem Schleuderplatz liegt. Die Fortunen wollen mindestens einen Punkte bei den Borussen mitnehmen.

FC Baiersdorf - SG Roth-Main Die SG Roth-Main kletterte jüngst mit drei Siegen aus vier Begegnungen auf Rang 11. Beim FC Baiersdorf (4.) leben die Hoffnungen auf den Relegationsplatz noch, weshalb am Sonntag unbedingt gewonnen werden muss. "Optimal wären natürlich neun Punkte, aber auch wenn wir den Endspurt mit sieben Punkten abschließen würden, wäre ich schon zufrieden", sagt FCB-Mittelfeldspieler Christian Gampert.

SpVgg Isling - Schwabthaler SV

Für beide Mannschaften geht es um nichts mehr. Sowohl die SpVgg Isling (9.) als auch der Schwabthaler SV (7.) können befreit Fußball spielen. Die Heimelf will vor ihren Fans nach nur einem Sieg aus den letzten sechs Partien wieder mal einen Erfolg feiern.

Kreisklasse 3 Itzgrund

TSV Gleußen -

SpVgg Dietersdorf

Mit einer Viertelstunde Fahrtzeit weist das Kräftemessen zwischen dem TSV Gleußen (9.) und der SpVgg Dietersdorf (10.) Derbycharakter auf. Die Gleußener sind sicher auf Revanche für die 1:3-Hinspielniederlage aus. Mit einem Sieg hätte der TSV einen einstelligen Tabellenplatz schon sicher.

Kreisklasse 1 Bamberg

TSV Ebensfeld II -

RSC Oberhaid

Das 1:0 beim SC Kemmern war für Ebensfeld II (15.) ein Big Point im Kampf um den Klassenverbleib. An diese Leistung gilt es anzuschließen: Mit dem RSC Oberhaid (12.) kommt eine Mannschaft, die auch noch um den Ligaverbleib bangt. aoe