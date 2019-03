Gedränge bis der Regen kam

Tausende drängten gestern zum ersten verkaufsoffenen Sonntag in diesem Jahr, den der Treffpunkt Lichtenfels gemeinsam mit dem Stadtmarketingverein ausrichtete. Die Coburger Straße, für Autos an diesem Tag gesperrt, diente dabei als Magistrale. Auf ihre gingen die Menschen nicht, sie strömten nahezu.

22 Autohäuser und Geschäfte nahmen teil, dazu Vereine und außerdem 15 Foodtrucks, die aus dem näheren oder weiteren Umland erstmals in der Innenstadt vorfuhren. An vielen Trucks waren die Schlangen der Anstehenden mehr als 15 Meter lang. Veggie-Burger, ausgefallene Süßspeisen, erlesene Zutaten auf Hamburgern - die lukullische Vielfalt war enorm.

Enorm auch der Zulauf, den die Läden bis gegen 14.45 Uhr zu verzeichnen hatten. Eigentlich hat die Tagespflege Lichtenfels am Sonntag geschlossen, aber gestern war es ausnahmsweise anders. "Ich möchte schon sagen, dass das eine lohnende Veranstaltung ist", so Georg Beet, Assistent der Geschäftsleitung, zu dem Ansturm an Menschen, die sich über die Einrichtung informieren wollten.

Dann aber kam der Regen, die Menschen flüchteten in die Cafés. Aber getrübt war die Stimmung dann doch ein wenig.