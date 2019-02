Gedichte und Aphorismen von Heine

Gedichte, Aphorismen und Texte aus Tagebüchern und Reisenotizen: Am Todestag von Heinrich Heine präsentiert die Literaturbühne Streng das Programm "Wie sehr das Zeug auch gefällt ..." - Texte des literarischen Spötters Heinrich Heine am Sonntag, 17. Februar, um 17 Uhr im Gewölbekeller des Pfalzmuseums Forchheim. Der Eintritt kostet zehn Euro (acht Euro ermäßigt, nur Abendkasse). Der Forchheimer Regisseur und Schauspieler Rainer Streng legt in diesem Programm seine Schwerpunkte auf den unbekannten Heinrich Heine, der mit viel Humor in seinen Werken immer zwischen den Stühlen saß. Für die klanglichen Intermezzi sorgt der Allroundmusiker René Kraus. Die Veranstaltung ist eine Kooperation der Volkshochschule des Landkreises Forchheim mit dem Pfalzmuseum Forchheim. red