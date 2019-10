Einen Abend mit Heidi Düßel und Margareta Mittmann unter dem Motto "Wie es früher war - Gschichtla und Gedichte in Mimetzer Mundart" bietet die Volkshochschule an. Dabei wird Lustiges und Beschauliches aus der Heimat zum Besten gegeben. Die Veranstaltung findet am Freitag, 11. Oktober, von 19 bis 21 Uhr in der Kutscherstube im Wasserschloss, statt. Anmeldung über die VHS Kronach, 09261/60600 oder www.vhs-kronach.de. red