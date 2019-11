Poppenlauer 29.10.2019

Gedenkveranstaltungen zum Volkstrauertag

Anlässlich des Volkstrauertages am Sonntag, 17. November, finden im Bereich des Marktes Maßbach Gedenkveranstaltungen statt. Diese sind in Maßbach um 11 Uhr, in Poppenlauer um 11 Uhr und in Volkershau...