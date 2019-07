In den letzten Tagen beschmierten bislang unbekannte Täter einen Gedenkstein auf dem Walberla. Es wurden germanische Runen und eine sogenannte Triskele aufgemalt. Der genaue Sachschaden konnte noch nicht genau beziffert werden. Wer Hinweise auf die Verursacher geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion in Ebermannstadt zu wenden (Telefon 09194/73880). pol