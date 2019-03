Gedenkstätte nimmt Gestalt an

Die Überlegungen, wo in Erlangen eine Gedenkstätte für die "Euthanasie"-Opfer eingerichtet werden kann, konkretisieren sich weiter: Der Beirat, der die Schaffung eines "Ortes der Erinnerung" an die Ermordung von Menschen mit psychischer Erkrankung in der Heil- und Pflegeanstalt vorantreiben soll, empfiehlt dafür den östlichsten Teil des Gebäudes Schwabachanlage 10, einen Teil der ehemaligen Patienteneinrichtung. Dieser Empfehlung hat sich der Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstag angeschlossen. Auch das Universitätsklinikum hat erklärt, dass es an der Einrichtung eines Gedenkorts an dieser Stelle mitwirkt.

Zuschüsse in Sicht

Bei ersten Gesprächen mit Bund und Land gab es Signale an die Stadt, dass die Einrichtung eines Gedenkorts gute Aussichten auf finanzielle Förderung hat. Voraussetzung für konkrete Förderzusagen ist zunächst die Erstellung einer Projektskizze bis September 2019. Somit eröffnet sich nun eine sehr konkrete Perspektive für einen authentischen Gedenkort, welcher den vielen zuletzt diskutierten Anforderungen gerecht würde, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Vor diesem Hintergrund hat nun der Stadtrat beschlossen, eine Projektskizze in Auftrag zu geben, um eine finanzielle Förderung von Bund und Land zu erreichen. Sobald von dort die Förderzusagen vorliegen, kann dann das eigentliche Konzept für den Gedenkort konkret erarbeitet werden. Eine wichtige Frage ist dabei auch die Klärung der Trägerschaft eines Gedenkorts.

Parallel dazu soll auch ein gemeinsames Forschungsprojekt des Stadtarchivs und des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg anlaufen. Auch hierfür wurden vom Stadtrat entsprechende Mittel bewilligt. red