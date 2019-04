Gedenkgottesdienst und Vortrag

Für Jehovas Zeugen in aller Welt ist der Freitag, 19. April, ein ganz besonderer Tag. Im Rahmen von weltweit etwa 100 000 Gedenkfeiern erinnern sie an den Opfertod Jesu, der sich an diesem Tag zum 1.986 Mal jährt. Die Gedenkfeier in Kronach findet im Königreichssaal der Zeugen Jehovas, Am Flügelbahnhof 54, statt und beginnt um 20 Uhr. Am Sonntag zuvor, 14. April, wird in Kronach ein Vortrag zu hören sein, der an diesem Wochenende weltweit gehalten wird. Sein Thema ist "Ergreife das wirkliche Leben!". Der Vortrag dauert eine halbe Stunde und beginnt um 10 Uhr im Königreichssaal der Zeugen Jehovas. Für beide Veranstaltungen ist der Eintritt frei. Gäste sind dazu herzlich willkommen. red